Gümülcine Başkonsolosu Ünal, veda etkinliğinde dostlukları unutmayacağını söyledi - Son Dakika
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Gümülcine Başkonsolosu Ünal, veda etkinliğinde dostlukları unutmayacağını söyledi

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Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, görev süresi dolan Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal için Gümülcine'nin Eşekçili köyünde veda etkinliği düzenledi. Etkinliğe seçilmiş müftüler, dernek temsilcileri ve öğretmenler katıldı; Ünal'a plaket ve hediyeler takdim edildi.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, görev süresi dolan Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal için veda etkinliği düzenledi.

Gümülcine'nin Eşekçili köyünde düzenlenen etkinliğe seçilmiş müftüler, dernek ve birlik temsilcileri, öğretmenler, başkonsolosluk çalışanları, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, burada yaptığı konuşmada, yaklaşık 4 yıllık görev süresi boyunca Ünal'ın Batı Trakya Türk Azınlığı ile yakın ilişkiler kurduğunu belirterek, kendisine yeni görevinde başarı diledi.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa da Ünal'ın görevi süresince güçlü bir iletişim ve istişare süreci yürütüldüğünü ifade etti.

Ünal da Batı Trakya'nın kendisi için özel bir yere sahip olduğunu anlattı.

Kadınların, öğretmenlerin ve gençlerin toplumdaki rolüne değinen Ünal, özellikle gençlerin azınlık meseleleri konusunda bilinçlendirilmesi ve desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Ünal, Batı Trakya'da kurduğu dostlukları unutmayacağını belirterek, Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedef doğrultusunda Türk milletinin çıkarlarına hizmet etmeyi sürdüreceğini ifade etti.

Etkinlikte Ünal'a plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kaynak: AA
Batı TrakyaDiplomasiGüncelDünyaSon Dakika

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