Gümüşhacıköy\'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Gümüşhacıköy İlçe Müftülüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yatılı hafızlık ve yaz Kur'an kurslarında öğrencilere yönelik bilgilendirme yapıldı.

Seherhatun, Yeni Cami, Hanife Saygılı Kur'an kursları, Haliliye Medresesi Erkek Hafızlık Kur'an Kursu ve Işık İlköğretim Okulu Kur'an Kursu'nda düzenlenen etkinliklerde, 15 Temmuz gecesi milletin gösterdiği direniş, şehitlik ve gazilik kavramları anlatıldı.

Etkinliklerde vatan, millet, bayrak ve ezan sevgisini pekiştirmek, gençlerde ve çocuklarda milli birlik ve beraberlik bilincini artırmak amaçlandı.

Etkinliklerde vaiz Serap Verim, kadın gençlik koordinatörü Elif Davulcu, vaiz Hüseyin Çetin ve erkek gençlik koordinatörü İsa Altundaş görev aldı.

Gümüşhacıköy İlçe Müftüsü Adem Verim, "15 Temmuz'un unutulmaması ve gelecek nesillere sağlıklı hafızayla aktarılması adına bu tür bilinçlendirici programlara devam edilecektir. Milli ve manevi değerlere bağlı bir nesil yetişmesi için kararlılıkla çalışıyoruz." dedi.