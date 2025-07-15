Gümüşhacıköy\'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Gümüşhacıköy ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.
İlçe Müftülüğü tarafından Köprülü Mehmetpaşa Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.
Öğle namazı öncesi din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, ardından şehitler için ilçedeki tüm camilerde ve kurslarda okunan hatimlerin duası yapıldı.
Programa İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Kurtcu ve vatandaşlar katıldı.
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