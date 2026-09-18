Gümüşhacıköy\'de İmirler Barajı\'na 50 bin sazan yavrusu bırakıldı

Gümüşhacıköy'de İmirler Barajı'na 50 bin sazan yavrusu bırakıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gümüşhacıköy ilçesindeki İmirler Barajı'na, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle 50 bin sazan yavrusu salındı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Celal Eker, çalışmanın su kaynaklarındaki balık popülasyonunu artırmayı ve su ürünlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı amaçladığını belirtti.
Gümüşhacıköy ilçesindeki İmirler Barajı'na, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle 50 bin sazan yavrusu salındı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Celal Eker, balıklandırma çalışması kapsamında getirilen sazan yavrularının İmirler Barajı'na salındığını belirtti.
Eker, su kaynaklarındaki balık popülasyonunun artırılması ve su ürünlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması amacıyla gerçekleştirilen çalışmanın önem taşıdığını ifade etti.
Kaynak: AA
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