Gümüşhacıköy\'de Orman Haftası\'nda fidanlar toprakla buluşturuldu

Gümüşhacıköy ilçesinde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında öğrenciler fidan dikimi gerçekleştirdi.

Şehit Teğmen Ahmet Çıtak İlkokulu tarafından Arap Dede mevkisinde düzenlenen etkinlikte 250 fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinlikte öğrenciler ve öğretmenler tarafından dikilen fidanlara can suyu verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, doğa sevgisinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkati çekerek, "Gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak için öğrencilerimizle birlikte fidan dikmekten mutluluk duyuyoruz." dedi.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Deniz Yazar ve Kadir Tabik de katıldı.