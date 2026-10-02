Gümüşhacıköy\'de taşımalı eğitim servis personeline hizmet içi eğitim düzenlendi

Gümüşhacıköy'de taşımalı eğitim servis personeline hizmet içi eğitim düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gümüşhacıköy'de taşımalı eğitimde görevli servis şoförleri ve rehber personel için hizmet içi eğitim düzenlendi. Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin ve okul müdürleri katıldı; katılımcılara öğrenci güvenliği, ilk yardım ve trafik güvenliği anlatıldı.
Gümüşhacıköy'de, taşımalı eğitim servis şoförleri ve rehber personele yönelik hizmet içi eğitim programı düzenlendi.
Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Enderun Konferans Salonu'ndaki programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, Şube Müdürü Kadir Tabik, okul müdürleri, rehber öğretmenler, servis şoförleri ve rehber personel katıldı.
Programda öğrenci güvenliği, hijyen, iletişim, ilk yardım, trafik güvenliği ile görev ve sorumluluklar konusunda bilgilendirme yapıldı.
Kaynak: AA
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