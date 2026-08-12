Gümüşhacıköy'de Trafik Kazaları Güvenlik Kamerasında
Amasya Gümüşhacıköy'de motosiklet ve otomobillerin çarpıştığı kazalar güvenlik kameralarına yansıdı.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen trafik kazaları, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki kazalarda motosiklet ve otomobillerin çarpıştığı anlar görüntülere yansıdı.
Görüntülerde, kazaların ardından çevrede bulunanların yardıma koşması da yer aldı.
Kaynak: AA
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