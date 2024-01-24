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Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, Yılın Kareleri oylamasına katıldı - Son Dakika
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Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Ünver, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceledi ve 'Çevre-Yaşam', 'Haber', 'Spor', 'Deprem: Umut' ve 'Gazze: Kanıt' kategorilerindeki kareleri seçti. Ünver, fotoğrafların duygu ve düşünceleri aktardığını belirterek, Anadolu Ajansı'na teşekkür etti.

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, Yılın Kareleri oylamasına katıldı
24.01.2024 - 13:09,
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Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ünver, makamında AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre-Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde Hussin Ali'nin "Balondan hayaller", "Haber" kategorisinde Mustafa Kamacı'nın "Yalnızlığın resmi", "Spor" kategorisinde Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" adlı fotoğraflarını oylayan Ünver, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerindeki umut hikayelerine odaklanan "Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "Adı: Enkaz", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Montaser Alsawaf'ın "Masumiyet" adlı karelerini seçti.

Ünver, fotoğrafların o anki duygu ve düşünceleri aktardığını belirterek, "Anadolu Ajansının her yıl geleneksel hale getirdiği Yılın Kareleri oylamasında emeği geçen tüm basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Duygular ancak bu şekilde güzel ifade edilebilirdi." dedi.

Fotoğrafların dünya ve Türkiye'yi etkileyen olaylardan seçilen kareler olduğunu ifade eden Ünver, "Hayatın her anına ait, o anki duygu ve düşünceyi aktaran güzel fotoğraflar var. Fotoğrafları seçerken hem hüzünlendim hem de duygulandım. Tüm kareler birbirinden değerli." diye konuştu.

Kaynak: AA
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