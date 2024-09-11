Pazarcı Anne: Ekonomi İçin 17 Yıldır Çalışıyor - Son Dakika
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Pazarcı Anne: Ekonomi İçin 17 Yıldır Çalışıyor

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yaşayan Songül Demirci, eşiyle birlikte 17 yıldır pazar tezgahı açarak aile ekonomisine ve çocuklarının eğitimine destek oluyor. Beş çocuk annesi Demirci, haftanın 4 günü sebze ve meyve sattığı pazar tezgahlarında çalışarak hayat mücadelesi veriyor.

11.09.2024 13:16
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Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Songül Demirci, aile ekonomisine destek olabilmek için 17 yıldır eşiyle pazar tezgahı açıyor.

5 çocuk annesi Demirci, eşi Durmuş Demirci ile pazarcılık yaparak hem ev ekonomisine hem de çocuklarının eğitimine katkıda bulunuyor.

Demirci, haftanın 4 günü Gümüşhane merkez ve ilçelerinde kurulan pazar tezgahlarında sebze ve meyve satıyor.

Songül Demirci, AA muhabirine, hayat mücadelesi içerisinde ekmeklerini kazanmak için çalıştıklarını söyledi.

Sabah erken saatlerde uyandığını belirten Demirci, "Ev hanımıyım, eşime 17 yıldır yardım ediyorum. Pazarcılık yapıyoruz. Müşterilerimle ve işimle günüm güzel geçer." dedi.

Kent merkezinin yanı sıra Torul, Kürtün ve Şiran ilçelerinde pazar tezgahları kurduklarını ifade eden Demirci, şöyle konuştu:

"Beş çocuğum var. Çocuklarımda evli, memur, öğrenci ve atama bekleyen var. Çocuklarımı okutmaya çalışıyorum. Anne ve babanın görevi yavrularıdır. Ben de eşime yardım ederek destek olmaya çalışıyorum."

Demirci, çalışmanın güzel ve zor yanları olduğunu dile getirerek, "Ekmeğimizi kazanmak için çalışıyoruz. Çalışmak sünnettir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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