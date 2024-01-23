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Gümüşhane'de 2024'ün ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Gümüşhane'de 2024'ün ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2023 yılında tamamlanan ve devam eden projelerin durumu değerlendirildi. Vali Tanrısever, Gümüşhane'de 247 projenin toplam bedelinin 29 milyar 117 milyon 456 bin lira olduğunu belirtti. Ayrıca, en fazla yatırım harcamasının Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapıldığı ve sektörler bazında en yüksek harcamanın ulaştırma-haberleşme sektöründe gerçekleştiği ifade edildi. Tanrısever ayrıca, KÖYDES kapsamında Gümüşhane'ye tahsis edilen ödenek ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın destek programları hakkında bilgi verdi.

Gümüşhane\'de 2024\'ün ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
23.01.2024 - 17:49,
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Gümüşhane'de 2024'ün ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Alper Tanrısever'in başkalığında yapıldı.

Valilik toplantı salonunda, kaymakamlar, belediye başkanları, bölge müdürleri ve kurum amirlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Vali Tanrısever, 31 Aralık 2023 itibarıyla Gümüşhane'de 247 projenin toplam bedelinin 29 milyar 117 milyon 456 bin lira olduğunu söyledi.

Projelerin toplam harcama tutarının 15 milyar 931 milyon 833 bin lira, nakdi gerçekleşme oranının yüzde 54,72 olduğunu belirten Tanrısever, "Projelerin 2023 yılı ödeneği 4 milyar 10 milyon 975 bin lira olup dönem sonuna kadar yapılan yılı harcama tutarı 3 milyar 628 milyon 812 bin lira, yılı harcama oranı ise yüzde 90,47'dir." dedi.

Vali Tanrısever, kuruluşlar bazında en fazla yatırım harcamaların, 2 milyar 299 milyon 273 bin lira ile Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü, 855 milyon 64 bin lira ile DSİ 22. Bölge Müdürlüğü ve 146 milyon 86 bin lira ile İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirildiğini aktardı.

Sektörler bazında yatırım harcaması hakkında bilgi veren Tanrısever, "2 milyar 394 milyon 855 bin lira ile ulaştırma-haberleşme sektöründe, 708 milyon 804 bin lira ile tarım sektöründe, 216 milyon 386 bin lira ile diğer kamu hizmetleri sektöründe gerçekleşmiştir." dedi.

Tanrısever, geçen sene 247 projeden 83'ünün tamamlandığını, 118 projenin devam ettiğini, 31 projenin ihale aşamasında olduğunu, 11 projeye henüz başlanılmadığını, 4 projenin ise tasfiye edildiğini kaydetti.

Gümüşhane'ye geçen yıl 57 milyon 862 bin lira KÖYDES ödeneği tahsis edildiğini belirten Tanrısever, "Bugüne kadar 49 milyon 144 bin lira harcama gerçekleştirilmiştir. İlimizde KÖYDES kapsamında 109 yol, 81 içme suyu, 7 kanalizasyon ve 4 sulama olmak üzere toplam 201 proje bulunmaktadır." diye konuştu.

Tanrısever, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 2022-2023 yılı destek programları kapsamında kentte devam eden 14 projeye 23 milyon 548 bin lira tutarında ajans desteği sağlandığını da ifade etti.

Kaynak: AA
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Gümüşhane, Aralık, Yerel yönetim, Tarım, Politika, Güncel, Son Dakika

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