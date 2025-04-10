Gümüşhane'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

GÜMÜŞHANE'de Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 06.09'da merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5.09 kilometre derinliğinde kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.