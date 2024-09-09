Gümüşhane\'de Ağustos Güvenlik Toplantısı

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Gümüşhane'de ağustos ayı güvenlik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Alper Tanrısever, Valilik'te düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Ağustos ayı içerisinde 22 terör, 4 göçmen kaçakçılığı, 15 narkotik, 15 kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, 479 asayiş, 263 siber suç, 34 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası olmak üzere toplamda 832 olay gerçekleştiğini söyledi.

Tanrısever, geçen yılın ağustos ayına göre meydana gelen olay sayısında yüzde 37 artış görüldüğünü belirterek, "Bu artış siber suçlara yönelik kolluk kuvvetlerimizin kapasitesi ve farkındalığının artmasından kaynaklanmaktadır." dedi.

Terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen 22 operasyonda, 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldığını aktaran Tanrısever, göçmen kaçakçılığıyla mücadele alanında yapılan çalışmalar kapsamında 4 olayda 9 düzensiz göçmenin yakalandığını vurguladı.

Tanrısever, narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 15 operasyonda 3 şüpheli şahsın yakalandığını, 1 şahsın ise tutuklandığını belirterek, "Bu operasyonlarda 432 gram esrar, 1 gram eroin, 16 gram metamfetamin, 73 kök kenevir bitkisi, 16 gram bonzai, 0,6 gram kokain, 36 sentetik hap ele geçirilmiştir." diye konuştu.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede toplam 15 operasyon gerçekleştirilerek 11 şahsın yakalandığını aktaran Tanrısever, operasyonlarda 6 tabanca, 72 mühimmat, 9 şarjör, 93 litre alkollü içki, 710 paket sigara, 192 cinsel içerikli ürün, 20 bin 760 boş ve dolu makaron ele geçirildiğini söyledi.

Tanrısever, ağustos ayında 479 asayiş olayı meydana geldiğini belirtti.

Ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 28 olayın meydana geldiğini aktaran Tanrısever, "Bu olaylar sonucunda 27 önleyici tedbir kararı alınmıştır." dedi.

Vali Tanrısever, Ağustos ayı içerisinde siber suçlarla ilgili 263 hesaptan 237'sinin kapatıldığını ifade ederek, ağustos ayında ölümlü ve yaralanmalı 34 kaza meydana geldiğini, bu kazalarda 100 kişinin yaralandığını, 1 kişinin ise hayatını kaybettiğini söyledi.

Vali Tanrısever, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu hafta 2024-2025 eğitim ve öğretim yılını başlattık. Yeni eğitim ve öğretim yılı tüm öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize ve idarecilerimize hayırlı olsun. Öğrencilerimizin güvenli okula gidip gelmeleri ve eğitim görmeleri için tüm kurumlarımızla koordineli olarak tedbirlerimizi aldık, almaya devam edeceğiz."