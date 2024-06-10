Gümüşhane'de Asayiş Olaylarıyla İlgili Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gümüşhane'de Asayiş Olaylarıyla İlgili Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Gümüşhane\'de Asayiş Olaylarıyla İlgili Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever başkanlığında düzenlenen toplantıda, mayıs ayındaki asayiş olaylarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Serhat Demiral ve İl Emniyet Müdürü Taner Cömert de katıldı. Vali Tanrısever, öğrencilere tatillerinin iyi geçmesi temennisinde bulunurken, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 185. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine de değindi. Ayrıca, Kurban Bayramı ve Babalar Günü'nü de kutlayan Tanrısever, trafikte yaşanacak yoğunluk öncesi sürücülere uyarılarda bulundu. Toplantıda ayrıca terörle mücadele, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucuyla mücadele, organize suç örgütleri ve kadına yönelik suçlar gibi konular da ele alındı.

10.06.2024 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'de mayıs ayındaki asayiş olaylarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Alper Tanrısever başkanlığında Valilik salonunda düzenlenen toplantıya, İl Jandarma Komutanı Albay Serhat Demiral ve İl Emniyet Müdürü Taner Cömert katıldı.

Tanrısever, 14 Haziran Cuma günü karne sevinci yaşayacak öğrencilere tatillerinin iyi geçmesi temennisinde bulundu.

Jandarma Genel Komutanlığının 185. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Tanrısever, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 14 Haziran Cuma günü Fatih Parkı'nda etkinlikler gerçekleştirileceğini söyledi.

Tanrısever, tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı da tebrik ederek, "Ayrıca aynı gün Babalar Günü'nü kutlayacağız. Bu vesile ile kıymetlimiz ve baş tacımız babalarımızın gününü kutluyorum." dedi.

Bayramda trafikte yaşanacak yoğunluk öncesi Tanrısever, sürücülere tüm kurallara uymaları ve daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Tanrısever, geçen ay terörle mücadeleye yönelik 29 operasyon gerçekleştiğini belirterek, göçmen kaçakçılığına yönelik 5 operasyonda gözaltına alınan 2 organizatörün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, hakkında işlem yapılan 11 düzensiz göçmenin ise geri gönderme merkezlerine sevkedildiğini aktardı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 14 operasyonda 4 şüphelinin tutuklandığını, organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 7 şüphelinin gözaltına alındığına kaydeden Tanrısever, kaçakçılık faaliyetlerine yönelik de 9 operasyon gerçekleştirildiğini ifade etti.

Tanrısever, amaçlarının vatandaşın huzur ve güvende hissetmesini sağlamak olduğunu vurgulayarak, çeşitli suçlardan arama kararı olan 50 şüphelinin yakalandığını söyledi.

Kadına ve çocuğa yönelik her türlü suçla mücadeleyi önemsediklerini vurgulayan Tanrısever, yapılan bilgilendirme çalışmalarıyla KADES uygulamasını 7 bin 442 kişinin telefonuna indirdiğini belirtti.

Terör örgütü propagandası yapan 5 hesabın kapatıldığını, 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını bildiren Tanrısever, "Ayrıca yasa dışı bahis suçuna yönelik 1 operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınmıştır." dedi.

Kaynak: AA

Alper Tanrısever, Kurban Bayramı, Babalar Günü, Operasyon, Gümüşhane, Jandarma, Göçmen, Albay, Güvenlik, Trafik, Kaçakçılık, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de Asayiş Olaylarıyla İlgili Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:48 Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı
10:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli’den ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
10:57 Mourinho’nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı Mourinho'nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı
10:30 Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor
10:20 Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı
10:07 Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
09:52 Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor
09:51 Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti
09:41 Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 11:15:21. #1.13#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de Asayiş Olaylarıyla İlgili Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement