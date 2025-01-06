Gümüşhane\'de Asayiş Toplantısı Yapıldı

Güncel

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş başkanlığında asayiş bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Vali Baruş, kentte 1725 emniyet ve jandarma personeliyle huzur ve güveni sağladıklarını söyledi.

Baruş, 2024 yılında sorgulanan kişi sayısının 2023'e göre yüzde 8 arttığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Huzur ve güvenliği sağlarken yapmış olduğumuz en önemli uygulamalardan birisi de şahıs ve araç sorgulamaları. Bunu gerek yol kontrol arama noktalarında, gerekse yaptığımız şok uygulamalarla birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 2024 yılında sorgulanan şahıs sayısını bir önceki yıla göre yüzde 8 oranında artırdık. Toplamda 571 bin 700 kişi sorgulanırken bu sorgulamalar sonucunda yakalanan şahıs sayısı da yüzde 6 oranında artarak bin 852 şahıs yakalandı."

Narkotik olaylarda 2023'e göre 2024'te yüzde 17 oranında azalma yaşandığına dikkati çeken Baruş, uyuşturucu madde suçundan yakalanan şüpheli sayısının yüzde 13,5 arttığını aktardı.

Vali Baruş, 2024 yılında 98 düzensiz göçmen yakalandığını ve 78'inin geri gönderme merkezlerine sevk edildiğini sözlerine ekledi.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral ile İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal da katıldı.