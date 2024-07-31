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Gümüşhane'de çöpte yiyecek arayan ayıyı köpekler bile durduramadı

Ayının gece yarısı çöp macerası kameralara takıldı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Yücebelen köyünde yol kenarındaki çöp kovalarını devirip yiyecek arayan ayı ve onu sıkıştıran köpekler cep telefonu kameralarına takıldı.

Yücebelen köyünün Küçük Silve Mahallesi'nde gece yarısı son zamanlarda sık sık yaşanan ilginç bir olay görüntülendi. Mahalledeki caminin yanına inen bir ayı, yol kenarındaki çöp kovasını devirerek içerisinde yiyecek aradı.

Ayının çöp kovasında yiyecek arayışı sırasında mahalledeki köpekler hemen harekete geçti. Köpekler, ayıyı sıkıştırarak ondan uzaklaşmasını sağlamaya çalıştı ancak ayı köpeklerin varlığını umursamadan yiyecek arayışına devam etti.

Sessizliğin hakim olduğu gece yarısı meydana gelen olayda devrilen çöp kovasının sesine uyanan köy sakinlerinden Sadullah Karabulut, kontrol ettiğinde bir ayının çöp kovasını karıştırdığını fark etti.

Evine çok yakın bir mesafede gerçekleşen o anları cep telefonuyla kayda almaya başlayan Karabulut, ayının yanına gelen köpeklerden çekinmediğini fark etti. Birkaç gün önce de başka bir komşularının evinin yakınlarındaki çöpün yine ayı tarafından devrildiğini kaydeden Karabulut, ayının köpeklerden korkmadan rahatça çöp kovasını karıştırdığını görünce şaşırdığını belirterek geceleri köy içerisinde korkarak dolaştıklarını söyledi.