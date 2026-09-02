Gümüşhane'de direksiyon başında fenalaşan sürücü hastanede yaşamını yitirdi
Gümüşhane merkez Oltanbey Mahallesi'nde seyir halindeyken direksiyon başında fenalaşan kamyonet sürücüsü Ö.A. (57), duvara çarptıktan sonra hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında sürücünün ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.
Gümüşhane'de seyir halinde fenalaşan kamyonetin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Oltanbey Mahallesi'nde seyreden 29 ABD 462 plakalı kamyonet, sürücü Ö.A'nın (57) direksiyon başında fenalaşması sonucu yol kenarındaki duvara çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ö.A.'nın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.
Kaynak: AA
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