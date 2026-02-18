Gümüşhane'de Dolandırıcılık Operasyonu

Gümüşhane merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı bahis ve para nakline aracılık faaliyetlerine yönelik Gümüşhane ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin hesaplarında yapılan incelenmede 391 milyon lira para hareketliliği tespit edildiği öğrenildi.
