Gümüşhane\'de Dölek güveci, yöre kadınlarına ekonomik kazanç sağlıyor

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Gümüşhane'de asırlardır el emeğiyle çamurdan üretilen Dölek güveci, yöre kadınlarına ekonomik kazanç sağlıyor.

Dölek güveci, adını da aldığı merkeze bağlı Dölek köyünde dağlardan toplanan birkaç farklı çamurun birleşimiyle yapılıyor.

Evlerin bahçelerinde özellikle kadınların el becerileriyle şekillenen Dölek güveci, 2021'de Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretli ürün olarak tescil edildi.

Köylerde geleneksel yöntemlerde üretilen güveçler, çorbadan sarmaya, etten sebze yemeklerine birçok yiyeceğe farklı lezzet katıyor.

Gümüşhane'nin yanı sıra farklı illerden de alıcı bulunan güveç sayesinde kadınlar, ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Dölek köyü sakinlerinden 68 yaşındaki Şengül Çolak, AA muhabirine, güveç yapımını 15 yaşında annesinden öğrendiğini söyledi.

Yıllardır güveç yaptığını belirten Çolak, "Annelerimizden, nenelerimizden ve büyüklerimizden öğrendik. Annemiz yapıyordu, biz de onun yanında oturduk ve öğrendik." dedi.

Çolak, güveç kabının taslağını yaptıktan sonra çamuru şekillendirdiklerini ve kurumasını beklediklerini anlatarak, "Taş ile düzlüyoruz. Güveci tandırda yakıyoruz. Güveç yandıktan sonra süt ile zilleme (güvecin dayanıklı olması için sütle pişirilmesi) yapılıyor. Satışa hazır oluyor." diye konuştu.

Yapılan güveç kaplarının geçmişte araçlarla farklı illere götürülerek satıldığını kaydeden Çolak, "Güvecimiz bilindiği için artık şehir dışından almaya geliyorlar." ifadesini kullandı.

70 yaşındaki Hatice Fındıklı ise köyün farklı dağlarından alınan çamurla güveç yapıldığını ifade etti.

Güveç yapımını büyüklerinden öğrendiğini aktaran Fındıklı, "Güveç kabında pişen yemekler daha lezzetli oluyor. Her yerden gelip güveç alıyorlar." dedi.