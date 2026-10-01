Gümüşhane'de Dünya Yaşlılar Günü yürüyüşü belediye önünden Atatürk Parkı'na ulaştı - Son Dakika
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Gümüşhane'de Dünya Yaşlılar Günü yürüyüşü belediye önünden Atatürk Parkı'na ulaştı

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Gümüşhane\'de Dünya Yaşlılar Günü yürüyüşü belediye önünden Atatürk Parkı\'na ulaştı
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Gümüşhane'de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüşte katılımcılar belediye binası önünden Atatürk Parkı'na kadar yürüdü. Parkta kurulan stantların gezildiği etkinlik fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Gümüşhane'de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinliğe katılanlar, belediye binası önünden Atatürk Parkı'na kadar yürüdü.

Atatürk Parkı'nda kurulan stantların gezildiği etkinlik, fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gümüşhane'de Dünya Yaşlılar Günü yürüyüşü belediye önünden Atatürk Parkı'na ulaştı - Son Dakika
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