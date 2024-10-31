Gümüşhane'de Gündüz Tilki Keyfi - Son Dakika
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Gümüşhane'de Gündüz Tilki Keyfi

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Gümüşhane'de gündüz vakti bahçedeki patlak top ile oynayan tilki kameralara yansıdı.

31.10.2024 14:46
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Gündüz vakti şehir merkezine inen tilkinin plastik top parçası ile oyunu kameralara takıldı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de gündüz vakti kent merkezine inen tilkinin bir kamu kurumunun bahçesindeki patlak bir plastik top parçası ile oynadığı anlara ait görüntüler cep telefonu kameralarına takıldı.

Kent Merkezindeki Oltanbey mahallesinde son günlerde geceleri görünen tilki bu kez gündüz vakti ortaya çıktı. Tilkinin bahçedeki patlamış bir plastik toptan geriye kalan parça ile oynaması ise izleyenleri güldürdü.

Sabah saatlerinde çocuğunu okula bırakmak için yola çıkan İlyas Güvendi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bahçesinde bir tilkiyle karşılaştı. Çöp kutusunun yanında dolaşan tilki, patlak bir topu bulunca oynamaya başladı. Tilkinin şehir merkezinde bu kadar rahat bir şekilde dolaşıyor olması şaşkınlık oluştururken, Güvendi o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Son günlerde geceleri düşük seyreden sıcaklıklar yaban hayvanlarının şehir merkezine daha yakın alanlara çekmeye başlarken son zamanlarda birkaç kez görülen tilki, özellikle çöp kutularının yakınında yiyecek bulmaya çalışıyor.

"Gece buralara geldiğini duymuştum, ama gündüz bu kadar rahat dolaşacağını tahmin etmezdim" sözleriyle şaşkınlığını ifade eden Güvendi, çocuğunu okula bıraktıktan sonra marketten yiyecek bir şeyler alarak tilkiye getirdiğini söyledi.

Apartmanlarında çöpün yanına genelde yiyecek bırakıldığını ifade eden Güvendi, "Birkaç gecedir bu tilki buralara geliyor ama gündüz bu kadar rahat dolaşacağını hiç tahmin etmemiştim. Gece sıcaklıklarımız düşük. Havalar soğumaya başlayınca hayvan yiyecek bulduğu yeri, karnını doyurduğu yeri benimsedi sanırım" diye konuştu.

Bu tarz olaylarla bundan sonra da karşılaşılmasının mümkün olduğunu kaydeden Güvendi, vatandaşlara şu çağrıda bulundu:

"Gerek havaların soğuması gerekse hayvanların yaşam alanlarının daralması bizim bu hayvanlarla daha sık karşılaşabileceğimizin göstergesidir. Evimizin, yaşadığımızın apartmanların kenarına ya da uygun yerlere bir parça yiyecek bırakmak bu mevsimde daha kıymetli. Yerdekilere merhamet ediniz ki gökteki de size merhamet etsin."

Kaynak: İHA

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