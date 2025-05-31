Gümüşhane'de İtfaiyecilik Eğitimi Tatbikatta - Son Dakika
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Gümüşhane'de İtfaiyecilik Eğitimi Tatbikatta

Gümüşhane\'de İtfaiyecilik Eğitimi Tatbikatta
31.05.2025 13:24
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Kürtün MYO öğrencileri, yangın evinde pratik tatbikatlarla sivil savunma ve itfaiyecilik öğreniyor.

Gümüşhane Üniversitesi Kürtün Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri, tatbikatlarla mesleğe hazırlanıyor.

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Öğretim Görevlisi Erdem Soylu, AA muhabirine, bölüm öğrencilerinin teorik eğitimlerinin ardından oluşturulan parkurlardaki tatbikatlarla deneyim kazandığını söyledi.

Geleceğin sivil savunma ve itfaiyecilerini yetiştirdiklerini belirten Soylu, öğrencilere arama kurtarma alanında kendilerini geliştirecek olanaklar sağlandığını ifade etti.

Eğitimlerin sadece teoride kalmadığını belirten Soylu, "Öğrencilerimiz, uygulama alanımızda teoride öğrendiklerini hemen uygulama şansı yakalıyorlar." dedi.

Soylu, okulun bahçesindeki yangın evinde gerçekleştirilen tatbikatlarda izlenen yolu anlatarak, şöyle devam etti:

"Olaya müdahale süresini tamamen uygulamalı bir şekilde yangın evimizde görüyorlar. Aynı zamanda spor parkurlarını kurarak geleceğin itfaiyecilerini, geleceğin arama kurtarmacalarını yetiştirmeye çalışıyoruz. Kulemiz var, burada iple erişim, yüksekten inme, yatay geçiş, yaralı taşıma gibi uygulamaları yapıyoruz. Kuyu çalışması yaptığımız alanlarımız da var."

Deneyimli personelden de zaman zaman destek aldıklarını dile getiren Soylu, "Okulumuzda, İtfaiye Akademisi adını verdiğimiz tesis oluşturduk. Sahadan gelen ihtiyaçları anlayarak, eğitim metotlarımızı buna göre şekillendiriyoruz." diye konuştu.

İkinci sınıf öğrencisi Merva Dağdeviren pratik eğitimler sayesinde, acil bir durumda olaya müdahale edebilecek yeterliliğe sahip olduğunu kaydetti.

Polat Uyan da uygulamalı eğitimlerle tecrübe edindiklerini anlatarak, "Mesleğimi yaparken yabancılık çekmeyeceğim çünkü burada aldığım eğitimler, bir itfaiyecinin günlük yaşadığı aksiyonlarla aynı." dedi.

Merve Köse ise "Staja gittiğimde herhangi bir ekipmanla karşılaştığımda yabancılık çekeceğimi düşünmüyorum." diye konuştu.

Bölümün 115 öğrencisinden 60'ının yaz döneminde çeşitli kurumlarda staj yapacağı bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gümüşhane'de İtfaiyecilik Eğitimi Tatbikatta - Son Dakika

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