Gümüşhane'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Akçakale uygulama noktasında denetim yapıldı.
Denetimlerde durumundan şüphelenilen otomobilde yapılan aramada, 20 litre etil alkol ele geçirildi.
Olayla ilgili otomobilde bulunan A.G, F.H, İ.K ile H.G gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Gümüşhane'de Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?