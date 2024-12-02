Gümüşhane\'de Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı

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Gümüşhane'de arızalanarak karlı yolda mahsur kalan otomobildeki 4 kişi kurtarıldı.

Kar ve tipi nedeniyle hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü 2 bin 500 rakımlı Tersun Dağı'nda gece saatlerinde arızalanan otomobilde mahsur kalan Hasan ve Meyhar Dolgun çifti ile 2 çocuğu, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti.

İhbar üzerine olay yerine Torul Jandarma Komutanlığı ile Gümüşhane AFAD ekipleri sevk edildi.

Ulaştıkları aileyi kendi araçlarına alan ekipler, arızalı otomobil için çekici yönlendirdi.

Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.