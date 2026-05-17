Gümüşhane'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
17.05.2026 19:24
Zigana Dağı Geçidi'nde motosikletin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

GÜMÜŞHANE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan motosikletin uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Zigana Dağı Geçidi'nde meydana geldi. Trabzon istikametine seyir halinde olan 69 ABD 546 plakalı motosiklet virajlı yoldü sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyerlere çarptıktan sonra uçuruma yuvarlandı. Motosiklette bulunan Muhammet Alperen Dürüster (24) ile M.E.Ç. (24), metrelerce yükseklikten savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde uçurumdan çıkarılan Muhammet Alperen Dürüster'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olduğu anlaşılan M.E.Ç. ise bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

