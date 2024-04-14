Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.
Asım K'nin (54) kullandığı 34 ESK 195 plakalı otomobil, Ortaköy Mahallesi Ayazlısuyu mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve Mehmet B. (16), Kaan E. (14) ve Barış K. (14), Gümüşhane ve Trabzon'daki hastanelerde tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Gümüşhane'de otomobil şarampole devrildi: 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
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