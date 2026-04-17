Gümüşhane'de Harşit Çayı'nda avlanmaya çalışan su samuru görüntülendi.
Kentte son haftalarda etkili olan soğuk hava, doğal yaşamı olumsuz etkiledi.
Özcan Mahallesi'nde yürüyüş yapan Kenan Yılmaz, Harşit Çayı'nda avlanmaya çalışan su samuru olduğunu fark etti.
Yılmaz'ın, cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüde, bir süre çevreyi izleyen su samurunun daha sonra suya girerek gözden kaybolduğu görülüyor.
Son Dakika › Güncel › Gümüşhane'de Su Samuru Görüntülendi - Son Dakika
