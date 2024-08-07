Gümüşhane'de trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gümüşhane'de trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

Geniş Video İzle

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

07.08.2024 23:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada Ahmet Ayvaz (74) hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Trabzon- Gümüşhane karayolunun Köstere köyü Limni Gölü Kavşağı'nda meydana geldi. Limni Gölü'ne giden Ferhat Bulut yönetimindeki 81 ADV 236 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Bayram Ayvaz yönetimindeki 28 TA 404 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Bayram ve yanında bulunan Ahmet Ayvaz (74) ile diğer aracın sürücüsü Ferhat ve yanındaki Ayşe (42), Yunus Emre (8) ve Kaniye Bulut (60), Oğuzhan (6), Zeynep (2) ve Sevil Altıntaş (37) ile Gülay Odabaş (60) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Gümüşhane ve Torul ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Ayvaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Gümüşhane\'de trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı
Kaynak: DHA

Gümüşhane, İnceleme, trafik, Torul, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:35 Japonya’daki 7.1’lik depremden ilk görüntüler AVM’deki ürünler yere bile düşmedi Japonya'daki 7.1'lik depremden ilk görüntüler! AVM'deki ürünler yere bile düşmedi
11:05 Japonya’da büyük deprem Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu Japonya'da büyük deprem! Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu
10:51 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
09:09 Katil olmasını engellemeye çalıştığı kardeşinin ölümüne neden oldu Katil olmasını engellemeye çalıştığı kardeşinin ölümüne neden oldu
21:37 Pedofililer resmen cirit atıyormuş İşte Türkiye’de yasaklanan Roblox’un mide bulandıran yüzü Pedofililer resmen cirit atıyormuş! İşte Türkiye'de yasaklanan Roblox'un mide bulandıran yüzü
20:21 Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun
20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:45 Pendik’te İETT otobüsü kuaför dükkanına daldı: 6 yaralı Pendik'te İETT otobüsü kuaför dükkanına daldı: 6 yaralı
19:43 TFF’de peş peşe istifalar 4 Yargıtay üyesi görevini bıraktı TFF'de peş peşe istifalar! 4 Yargıtay üyesi görevini bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2024 13:52:36. #1.11#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement