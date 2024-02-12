Gümüşhane'de trafik kazası: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Gümüşhane'de trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Gümüşhane\'de trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Akgedik köyü mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, Erdem A'nın kullandığı otomobil su kanalına devrildi. Kazada yaralanan sürücü ve Didem Ö., sağlık ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu iyi.

12.02.2024 13:10
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Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Akgedik köyü mevkisinde, Erdem A'nın (39) kullandığı 06 DP 4166 plakalı otomobil, yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Didem Ö. (38), olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

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