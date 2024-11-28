Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde üzerinde ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karaca Mahallesi Şehit Üsteğmen Zahit Efendi Caddesi'nde C.Ç'nin durumundan şüphelendi.
Ekiplerce yapılan aramada C.Ç'nin üzerinde 1 tabanca,1 şarjör ve 3 dolu fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Gümüşhane'de üzerinde ruhsatsız silah ele geçirilen kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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