Gümüşhane'deki mahallenin çöplerle olan derdi bir türlü bitirilemiyor - Son Dakika
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Gümüşhane'deki mahallenin çöplerle olan derdi bir türlü bitirilemiyor

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bulunan Köprübaşı Mahallesi, yıllardır baraj gölünde biriken çöpler nedeniyle dertte. Mahalle sakinleri çözüm bulunamamasından şikayetçi. Atıklar bölgedeki hayvanlar, bitkiler ve insanların sağlığını tehdit ediyor.

01.06.2024 22:24
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Gümüşhane'deki mahallenin çöplerle olan derdi bir türlü bitirilemiyor

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bulunan Köprübaşı Mahallesi'nin başı yıllardır baraj gölünde biriken çöpler nedeniyle dertte. Soruna yıllardır çözüm bulunamazken, yöre halkı şikayetçi olduklarını dile getirdi.

Torul ilçesinde bulunan ve enerji üretimi amacıyla kurulan Torul Baraj Gölü kıyısında bulunan Köprübaşı Mahallesi, baraj gölüne bilinçsiz kişilerce atılan atıklar nedeniyle çöplüğe döndü. Uzun yıllardır baraj gölünün suyunun arttığı dönemde yüzeyde bulunan ve suyun azaldığı dönemde de kıyıya vuran çöpler nedeniyle rahatsızlık duyduklarını dile getiren mahalle sakinleri, sorunlarına bir türlü çözüm bulunamadığını belirterek, şikayetlerini dile getirdi. Baraj gölünün su tutmaya başladığı ilk günden beri, bilinçsiz vatandaşların çöpleri nedeniyle mahallelerinin çöplüğe döndüğünü ifade eden Köprübaşı Mahallesi Muhtarı Serkan Atasu, uzun yıllardır çözüm aradıkları sorunun çözümü için hiçbir adım atılmadığını belirtti. Suyun daha da arttığı dönemlerde göl üzerinde çöp adalarının yüzdüğü görülürken, atıklar bölgedeki hayvanlar, bitkiler ve insanların da sağlığını tehdit ediyor.

"Usandık artık, bu pisliği görmek istemiyoruz"

Mahallelerinin temizlenmesi için yaptıkları bütün başvuruların sonuçsuz kaldığını aktaran Köprübaşı Mahallesi Muhtarı Serkan Atasu, "Yaz kış biz bu pisliği çekmekten bıktık. Bir an önce bu pisliğin çaresine bakılmasını istiyoruz. Şu ana kadar hiçbir çözüm üretilmedi, çok zor durumdayız. Arazi sahipleri de şikayetçi, hepimiz şikayetçiyiz. Biz insanlara çöplerini dereye atmamaları gerektiğini söylüyoruz ama yine çözüm olmuyor. Biz bunu söylemekten usandık artık. Bu pislik hayvanlar kadar insanlara da zararı var bunu görmek istemiyoruz artık" dedi.

"Her yer çöp, iğrenç"

Yöre sakini Ahmet Aksoy, "Ben muhtarımla birlikte buraya gelerek manzarayı gördüm, buradaki manzara hiç iyi değil. Temizlik denen bir şey yok, her yer çöp. İğrenç. Hayvanların, insanların, bitkilerin hepsinin sağlığına zararlı bu. Burada her şey var, plastikler, çöpler" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Gümüşhane'deki mahallenin çöplerle olan derdi bir türlü bitirilemiyor - Son Dakika

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