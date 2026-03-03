YOL ULAŞIM AÇILDI
Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesi tünel girişinde sabah saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapanan Gümüşhane- Giresun yolu, Karayolları ekiplerinin yaklaşık 6 saatlik çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Bölgede olası yeni heyelan riskine karşı ekiplerin kontrol ve incelemelerinin sürdüğü bildirildi.
Cevahir TOPALOĞLU/GÜMÜŞHANE,
Son Dakika › Güncel › Gümüşhane-Giresun Yolu Yeniden Açıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?