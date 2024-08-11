Gümüşhane'nin yaban keçileri Vali Tanrısever'in karşısına çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gümüşhane'nin yaban keçileri Vali Tanrısever'in karşısına çıktı

Gümüşhane'de yapılan etkin av koruma çalışmaları ve halkın duyarlılığı sonucunda yaban keçisi popülasyonu arttı. Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, inceleme yapmak üzere gittiği bölgede yaban keçileri ve yavrularıyla karşılaştı.

11.08.2024 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'nin yaban keçileri Vali Tanrısever'in karşısına çıktı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de son yıllarda uygulanan etkin av koruma çalışmaları ve halkın bu konudaki duyarlılığı yaban keçisi popülasyonunu adeta yeniden canlandırdı. Sayıları 3 bine yaklaşan yaban keçileri bu kez bölgede inceleme yapan Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever'in karşısına çıktı.

Türkiye'de yaban keçilerinin en rahat gözlenebildiği şehirlerin başında gelen Gümüşhane, son yıllarda artan yaban keçisi nüfusuyla dikkat çekiyor.

Yoğun av koruma faaliyetleri ve kaçak avcılığın neredeyse yok denecek kadar azalmasıyla birlikte insanlara daha az korkuyla yaklaşabilen kayaların usta tırmanıcısı yaban keçileri Gümüşhane'nin doğasında serbestçe dolaşıyor.

İl genelinde kah dağda kah köy yolunda kah şehir merkezinde sık sık vatandaşların karşısına çıkan yaban keçileri bu kez yavrularıyla birlikte Vali Alper Tanrısever'in karşısına çıktı.

Köy yollarında inceleme yapmak üzere gittiği bölgede av koruma ve gözlem yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekibiyle karşılaşan Vali Tanrısever, yoluna çıkan yaban keçilerini yavrularıyla birlikte fotoğrafladı.

Ekiple birlikte dürbün ve teleskoplarla yavrularıyla dağ yamaçlarında gezen yaban keçilerini gözlemleyen Vali Tanrısever, "Gümüşhane dağlarının süsü" olarak kabul edilen ve kayaların usta tırmanıcısı olan yaban keçilerinin bu yıl çoğunlukla ikiz doğurduğunun belirlendiğini söyledi.

Yavrularıyla birlikte sevimli ve ürkek halde kayaların üzerinde rahatlıkla dolaşan yaban keçilerinin sarp ve yüksek kayalıklarda yaşamlarını sürdüren, zarafeti, asaleti ve masumiyetiyle gören herkesi etkileyen hayvanlar olduğunu kaydeden Vali Tanrısever, Gümüşhane'nin yaban keçilerinin en rahat gözlenebileceği ve "Dikkat! Yaban keçisi çıkabilir" söyleminin sıkça dillendirildiği şehir durumunda olduğunu belirtti.

Gümüşhane'nin sadece doğal güzellikleriyle değil yaban hayatı çeşitliliğiyle de dikkat çeken bir il olduğunu dile getiren Vali Tanrısever, "Gümüşhane'miz sadece doğal güzellikleri ve coğrafyasıyla değil yaban hayatıyla da gözümüze çarpıyor. Bugün DKMP Şube Müdürlüğündeki arkadaşlarla birlikte ilimizde sayıları 3 bine yaklaşan yaban keçilerini gözlemleme şansını bulduk. Burada vatandaşlarımızın keçileri koruduğunu ve kaçak avcılığın en büyük koruyucuları olduğunu gördük. İnsanlarımıza yolda giderken sadece güzel coğrafyasına değil yaban hayatına da dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Vatandaşlarımıza ve DKMP ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Alper Tanrısever, Gümüşhane, İnceleme, Hayvanlar, Çevre, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhane'nin yaban keçileri Vali Tanrısever'in karşısına çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:22 Amerikan istihbaratının kalbinde “Türk“ alarmı FBI apar topar harekete geçti Amerikan istihbaratının kalbinde "Türk" alarmı! FBI apar topar harekete geçti
11:00 Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum’da görüntülendi Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum'da görüntülendi! Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli
09:48 Davutoğlu AK Parti’ye geri mi dönüyor Gelecek Partili vekilden gündem yaratacak çıkış Davutoğlu AK Parti'ye geri mi dönüyor? Gelecek Partili vekilden gündem yaratacak çıkış
09:27 Kassam Tugayları video yayımladı Yahya Sinvar’ın suikast listesinde ilk sırada bakın hangi isim var Kassam Tugayları video yayımladı! Yahya Sinvar'ın suikast listesinde ilk sırada bakın hangi isim var
08:25 Dün gece erişime açıldı İşte Türkiye’nin Instagram’a kabul ettirdiği şartlar Dün gece erişime açıldı! İşte Türkiye'nin Instagram'a kabul ettirdiği şartlar
12:01 Yolun sonu altın olsun Milli tekvandocumuz çeyrek finalde Yolun sonu altın olsun! Milli tekvandocumuz çeyrek finalde
11:55 Avukat Lerzenur Asan Elik, çocuk istismarı ve bilinmeyen çocuk hakları hakkında konuştu Avukat Lerzenur Asan Elik, çocuk istismarı ve bilinmeyen çocuk hakları hakkında konuştu
11:51 Yeni takımı belli gibi Zaha Galatasaray’dan ayrılıyor Yeni takımı belli gibi! Zaha Galatasaray'dan ayrılıyor
11:49 Adele, Münih’teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı Adele, Münih'teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı
11:25 İki fotoğraf da Türkiye’den Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor İki fotoğraf da Türkiye'den! Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor
11:08 Eski devlet başkanı, karısını hastanelik etti Eski devlet başkanı, karısını hastanelik etti
10:56 Türkiye, Olimpiyatlar’da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor Türkiye, Olimpiyatlar'da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor
10:39 Ankara’da kaza yapan otobüsten kıl payı kurtulan yolcu: Kimisi şans der, ben anne duası diyorum Ankara'da kaza yapan otobüsten kıl payı kurtulan yolcu: Kimisi şans der, ben anne duası diyorum
10:34 Nike, Türkiye’deki internet alışverişlerini durdurdu Nike, Türkiye'deki internet alışverişlerini durdurdu
10:12 Küstahlıkta sınır tanımıyor İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan’a saldırdı Küstahlıkta sınır tanımıyor! İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan'a saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2024 12:54:43. #1.11#
SON DAKİKA: Gümüşhane'nin yaban keçileri Vali Tanrısever'in karşısına çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement