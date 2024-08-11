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Gümüşhane'nin yaban keçileri Vali Tanrısever'in karşısına çıktı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de son yıllarda uygulanan etkin av koruma çalışmaları ve halkın bu konudaki duyarlılığı yaban keçisi popülasyonunu adeta yeniden canlandırdı. Sayıları 3 bine yaklaşan yaban keçileri bu kez bölgede inceleme yapan Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever'in karşısına çıktı.

Türkiye'de yaban keçilerinin en rahat gözlenebildiği şehirlerin başında gelen Gümüşhane, son yıllarda artan yaban keçisi nüfusuyla dikkat çekiyor.

Yoğun av koruma faaliyetleri ve kaçak avcılığın neredeyse yok denecek kadar azalmasıyla birlikte insanlara daha az korkuyla yaklaşabilen kayaların usta tırmanıcısı yaban keçileri Gümüşhane'nin doğasında serbestçe dolaşıyor.

İl genelinde kah dağda kah köy yolunda kah şehir merkezinde sık sık vatandaşların karşısına çıkan yaban keçileri bu kez yavrularıyla birlikte Vali Alper Tanrısever'in karşısına çıktı.

Köy yollarında inceleme yapmak üzere gittiği bölgede av koruma ve gözlem yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekibiyle karşılaşan Vali Tanrısever, yoluna çıkan yaban keçilerini yavrularıyla birlikte fotoğrafladı.

Ekiple birlikte dürbün ve teleskoplarla yavrularıyla dağ yamaçlarında gezen yaban keçilerini gözlemleyen Vali Tanrısever, "Gümüşhane dağlarının süsü" olarak kabul edilen ve kayaların usta tırmanıcısı olan yaban keçilerinin bu yıl çoğunlukla ikiz doğurduğunun belirlendiğini söyledi.

Yavrularıyla birlikte sevimli ve ürkek halde kayaların üzerinde rahatlıkla dolaşan yaban keçilerinin sarp ve yüksek kayalıklarda yaşamlarını sürdüren, zarafeti, asaleti ve masumiyetiyle gören herkesi etkileyen hayvanlar olduğunu kaydeden Vali Tanrısever, Gümüşhane'nin yaban keçilerinin en rahat gözlenebileceği ve "Dikkat! Yaban keçisi çıkabilir" söyleminin sıkça dillendirildiği şehir durumunda olduğunu belirtti.

Gümüşhane'nin sadece doğal güzellikleriyle değil yaban hayatı çeşitliliğiyle de dikkat çeken bir il olduğunu dile getiren Vali Tanrısever, "Gümüşhane'miz sadece doğal güzellikleri ve coğrafyasıyla değil yaban hayatıyla da gözümüze çarpıyor. Bugün DKMP Şube Müdürlüğündeki arkadaşlarla birlikte ilimizde sayıları 3 bine yaklaşan yaban keçilerini gözlemleme şansını bulduk. Burada vatandaşlarımızın keçileri koruduğunu ve kaçak avcılığın en büyük koruyucuları olduğunu gördük. İnsanlarımıza yolda giderken sadece güzel coğrafyasına değil yaban hayatına da dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Vatandaşlarımıza ve DKMP ekibine teşekkür ediyorum" dedi.