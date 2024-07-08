Gümüşhane, Rize ve Artvin'de Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı

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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün Gümüşhane çevreleri ile Rize'nin iç kesimleri ve Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

MGM son tahminlere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Gümüşhane çevreleri ile Rize'nin iç kesimleri ve Artvin'in güneyinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.