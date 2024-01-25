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Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülsüm Çalışır, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülsüm Çalışır, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülsüm Çalışır, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Çalışır, farklı kategorilerdeki fotoğrafları inceleyerek seçim yaptı ve fotoğrafların her birinin kendine özgü bir hikayesi olduğunu belirtti.

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülsüm Çalışır, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
25.01.2024 - 17:17,  Güncelleme: 17:27
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Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülsüm Çalışır, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çalışır, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre-Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde Esra Hacioğlu'nun "Göz bebeğimsin", "Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Kamuflaj", "Spor" kategorisinde Fatemeh Bharamı'nın "Engel tanımayan" adlı fotoğraflarını oylayan Çalışır, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerindeki umut hikayelerine odaklanan "Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "İçimdeki çocuk", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" adlı karelerini seçti.

Çalışır, fotoğrafların seçiminde bir anlatı olduğunu belirterek, "Fotoğrafların her birinin kendine özgü bir hikayesi var. Bu anlamda söz konusu hikayelerin özneleriyle empati kurduğumdan, adı geçen fotoğrafları yaşandığı ana ortak olduğumu düşündüm. Bu nedenle de bende bıraktıkları iz doğrultusunda ilgili fotoğrafları seçtim." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Deprem, Gazze, Umut, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

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