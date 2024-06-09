Gümüşhane ve Bayburt'ta Yıldırım İsabeti: 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gümüşhane ve Bayburt'ta Yıldırım İsabeti: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde Tülay Genç ve Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde Burak Bayraktar, yaylada hayvan otlatırken yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

09.06.2024 01:14
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GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde yaylada bulunan Tülay Genç (49) ve Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde hayvan otlatan Burak Bayraktar (24), yıldırım isabet etmesiyle yaşamını yitirdi.

Gümüşhane'nin Kelkit'in Aydoğdu köyü yaylasında açık alanda bulunan Tülay Genç'e akşam saatlerinde yıldırım isabet etti. Yıldırım isabet etmesi sonucu yığılan kadını hareketsiz halde gören eşinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilcelemede Genç'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç'in cenazesi, Kelkit Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

BİR KİŞİ DE BAYBURT'TA ÖLDÜ

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Günbuldu köyünde hayvan otlatan Burak Bayraktar'a da akşam saatlerinde yıldırım isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin incelemelerinde Bayraktar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Bayraktar'ın cenazesi, Bayburt Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gümüşhane ve Bayburt'ta Yıldırım İsabeti: 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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