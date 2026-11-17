(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, gazeteciler hakkında yürütülen soruşturmalarda gerekçe olarak kullanılan "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 217/A maddesinin yürürlükten kaldırılması için kanun teklifi verdi. Teklifin gerekçesinde, "Gazetecilerin haber yaptıkları, yurttaşların düşüncelerini açıkladıkları, muhalefetin ise iktidarı denetlediği için cezai soruşturma tehdidiyle karşılaşması, yalnızca bireysel özgürlükleri değil, toplumun haber alma hakkını ve demokratik denetim mekanizmalarını da zedelemektedir" denildi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifiyle, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu düzenleyen 217/A maddesinin yürürlükten kaldırılmasını istedi.

Teklifin gerekçesinde, 13 Ekim 2022 tarihli ve 7418 sayılı Kanun'la TCK'ye eklenen maddenin uygulamada muhalif kesimleri ve gazetecileri susturmak için kullanıldığı belirtildi.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İKTİDARIN TAKDİRİNE BIRAKILABİLECEK BİR AYRICALIK DEĞİL"

Gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Uygulama, söz konusu maddenin muhalif kesimleri ve gazetecileri susturmak için kullanıldığını göstermektedir. Demokratik bir hukuk devletinde siyasal iktidarın görevi, kendisine yöneltilen eleştirileri ceza tehdidiyle karşılamak değil, yurttaşların özgürce düşünmesini, konuşmasını ve haber alma hakkını güvence altına almaktır. İfade özgürlüğü, iktidarın takdirine bırakılabilecek bir ayrıcalık değil, anayasal bir haktır."

Maddede yer alan "gerçeğe aykırı bilgi", "kamu barışını bozmaya elverişli" ve "ülkenin iç ve dış güvenliği" ifadelerinin muğlak ve geniş yorumlanmaya müsait olduğu kaydedilen gerekçede, bu durumun yargı makamlarına keyfi uygulamalar için geniş bir takdir alanı açtığı ifade edildi.

"ELEŞTİREL DÜŞÜNCELERİN HAPİS TEHDİDİYLE BASTIRILMASI ÇOĞULCU DEMOKRASİNİN ÖZÜYLE BAĞDAŞMAMAKTADIR"

Gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Maddenin gerekçesinde somut tehlike suçu olduğu ifade edilmesine karşın, uygulamada soyut tehlike niteliği taşıması ve ceza hukukunda aranan 'açık ve yakın tehlike' kriterinin göz ardı edilmesi, suçun unsurlarını belirsiz hale getirmektedir. Özellikle toplumsal ve siyasi meseleler hakkında eleştirel düşünce açıklamayı, bilgi paylaşmayı ve kamu denetimi yapmayı amaçlayan basın ve ifade özgürlüğü bakımından bu durum ağır bir caydırıcılık etkisi yaratmaktadır. Demokratik bir toplumun temeli olan hoşa gitmeyen, rahatsız edici veya eleştirel düşüncelerin hapis tehdidiyle bastırılması, çoğulcu demokrasinin özüyle bağdaşmamaktadır.

Gazetecilerin haber yaptıkları, yurttaşların düşüncelerini açıkladıkları, muhalefetin ise iktidarı denetlediği için cezai soruşturma tehdidiyle karşılaşması, yalnızca bireysel özgürlükleri değil, toplumun haber alma hakkını ve demokratik denetim mekanizmalarını da zedelemektedir. Demokrasinin güvencesi, eleştirinin cezalandırılması değil, özgürce yapılabilmesidir."

Gerekçede, maddenin öngördüğü hapis cezasının tutuklama tedbirine de kapı araladığı belirtilerek, idari yaptırımlar veya para cezası gibi daha hafif alternatiflerin değerlendirilmemesinin ölçülülük ilkesine aykırı olduğu belirtildi.