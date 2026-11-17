(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın kardeşi Halil Gökhan Özkal'ın, eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban ile Londra'da şirket kurduğunu öne sürdü. Ban hakkındaki suçlamaları ve geçmişteki ilişkilerini gündeme getiren Günaydın, "Birisi eğer Ünsal Ban ile ortaklık yapmışsa, gerisi teferruattır, fazla söze hacet yoktur" dedi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın kardeşi Halil Gökhan Özkal'ın Ünsal Ban ile ortaklığına ilişkin iddialarda bulundu. Günaydın, Ban'ın geçmişte hakkında yürütülen adli süreçlere ve siyasi bağlantılarına dikkat çekti. Günaydın, şunları kaydetti:

"Hukukta kanıt ve karine arasındaki ilişki bilinir. Azıcık olayları takip eden ve vicdanını kiralamamış insanlar için, birisi eğer Ünsal Ban ile ortaklık yapmışsa, gerisi teferruattır, fazla söze hacet yoktur. Çiğdem Karaaslan'ın kardeşi, 28 Şubat 2022 tarihinde, Londra'da, Ünsal Ban ile şirket kuruyor. Sözü edilen tarihte Ünsal Ban AKP vekili (2015-2023) Zehra Taşkesenlioğlu ile evli, Zehra'nın ağbisi Ali Fuat Taşkesenlioğlu SPK Başkanı (2018-2022), dolayısıyla Ünsal Ali Fuat'ın kayın biraderidir.

Şirket Şubat'ta kuruluyor, 6 ay sonra, 3 Eylül 2022'de Ünsal Ban tutuklanıyor. Ünsal'a Türk Hava Kurumu Üniversitesi rektörlüğü döneminde (2011-2015) üniversite kaynaklarını usulsüz kullanma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç işleme amacıyla örgüt kurma, sermaye piyasası araçlarında manipülatif işlemler yapma gibi ağır suçlamalar yöneltiliyor.

Ali Fuat, Zehra ve Ünsal'ın halka arz işlemlerinde rüşvet alma, rüşvet karşılığı borsa yasağı kararlarını kaldırma gibi marifetleri olduğu biliniyor, ancak haklarında hiçbir işlem yapılmıyor. Tutuklu olduğu cezaevinden etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye olan Ünsal, hakkında yurt dışına çıkış yasağı olmasına rağmen, her nasılsa, Ekim 2025'te yurtdışına kaçmayı başarıyor. O tarihten bu yana Ünsal'ı yakalayıp Türkiye'ye getirmek için interpol, kırmızı bülten vs girişimler yapıldığına ilişkin hiçbir şey duymadım, olduysa da, her nasılsa hiçbir sonuç vermediği ortada.

Ünsal ve ilişkilerinin en kısa özeti bu. Adeta bir finansal suç makinesi.. BİST, SPK, örgüt, ne ararsan var. Çiğdem Karasalan'ın kardeşi Halil Gökhan Özkal bu kişi ile ortak... "Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim" kısmına, "ortağını ve kardeşini söyle" kısmını da ekleyebiliriz. Mesele elbette bundan ibaret değil. Gerisini de yazacağız."