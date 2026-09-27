Günaydın, Kaya\'nın Özata Denizcilik\'ten 5 ayda 1,3 milyar TL kazandığını iddia etti

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, fon iddialarına adı karıştığı için istifa eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Özata Denizcilik'in 250 bin hissesini 163 milyon TL'ye alarak 5 ayda 1,3 milyar TL kazanç elde ettiğini kaydetti. Günaydın, Özata Denizcilik'in Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven'in AK Parti ile siyasi bağları bulunduğunu iddia ederek, şirketin hisselerindeki değer artışına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nu (SPK) görevini yapmamakla eleştirdi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Asrın soygununu deşifre ediyoruz" ifadelerini kullanarak, "Fatma Betül Sayan Kaya, Özata Denizcilik'in 250 bin hissesini 163 milyona alarak 5 ayda 1.3 milyar TL soygun yapıyor. Peki soygunun merkezinde yer alan şirket, Özata Denizcilik (ÖZATD) kimin? Özdemir Ataseven'in..." iddiasında bulundu.

Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven'e ilişkin değerlendirmelerde bulunan Günaydın, Ataseven'in geçmişte AK Parti Tuzla Belediye Başkanı olan Şadi Yazıcı ile yakınlığı bulunduğunu öne sürerek şu ifadelere yer verdi:

"Yıllarca AKP Tuzla Belediye Başkanlığı yapan Şadi Yazıcı 2009 öncesinde AKP Tuzla İlçe Başkanı iken, onun siyasi ve hukuki işler birinci başkan yardımcısı olan, kısacası temelden AKP'li bir 'uyanık yatırımcı'. Ticarette hızla yükselmek için çalışmak yetmiyor, siyasetle bağları güçlü tutmak gerekiyor. Bu çerçevede ÖZATD deyince iki siyasetçi akla geliyor: Yerel siyasette dönemin Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, genel siyasette dönemin Başbakanı Binali Yıldırım. Bu iki siyasetçi ile çok yakın olan Özdemir Ataseven, iş cinayetlerinin en yoğun yaşandığı dönemde Tuzla tersanesinde faaliyette bulunduktan sonra, işlerini Yalova'ya taşıyor. Burada özel tahsisle kendisine ait tersane kuruyor. Ancak ÖZATD'nin asıl vurgunu borsadan oluyor. Özata Denizcilik'in fiili dolaşımdaki hisselerinin yüzde 96'sı beş fonun kontrolünde. Son altı ayda hisse senetlerindeki değer artışı yüzde bin 289'a fırladı, şirketin değeri 292 milyar liraya ulaştı. Hiçbir uzmanlık bilgisi olmayan, vicdan sahibi herkes Yalova'da kurulu orta sınıf bir tersanenin altı ayda yüzde bin 289 değerlenmesinin normal olmadığını bilir. Bu tersane uçak gemisi, yıldız gemisi üretmiyorsa bu mümkün değil. Peki vatandaşın gördüğünü SPK neden gör(e)miyor? Bunu anlamak için şirketin arkasındaki siyasilere, fon vurgunundan servet yapmaya koşan arsız politikacılara bakmak gerekir. İpin ucunu çekiyoruz, takılanlar asrın soygununun gerçek fotoğrafını ortaya koyacak."