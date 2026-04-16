GÜNDEM / 16 Nisan 2026

16.04.2026 09:10
ANADOLU AJANSI

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda 152. Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Genel Kurulu onuruna verilecek akşam yemeğine iştirak edecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu kapsamında, "Gelecek Nesiller İçin Umudu Yeşertmek, Barışı Sağlamak ve Adaleti Temin Etmek" temalı genel kurul toplantısına katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ATO Congresium'da düzenlenecek 8. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı ile "AB-Türkiye: Rekabet Gücünü Birlikte Geliştiriyoruz" konulu sempozyuma iştirak edecek.

(Ankara/11.30/Antalya/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı ücretli çalışan, mart ayı motorlu kara taşıtları verilerini, 2024 yılı girişim özelliklerine göre uluslararası hizmet ticareti istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin konut fiyat endeksi ile haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

(İstanbul/10.00/14.30)

3- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD-İran arasındaki geçici ateşkes süreci ve diplomatik girişimler ile uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2-? ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Yeditepe Üniversitesinde düzenlenecek Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Genel Kurulu ve Yıllık Konferansı'na katılacak.

(İstanbul/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kahramanmaraş'ta bir okulda 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Basketbol Avrupa Ligi'nde normal sezonun 38. ve son haftasında Fenerbahçe Beko, Fransa'nın LDLC Asvel ekibine konuk olacak.

(Villeurbanne/21.00)

2- Vodafone Sultanlar Ligi play-off final etabı dördüncü maçında Fenerbahçe Medicana, VakıfBank'ı konuk edecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

3- SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-8 etabı ikinci ayağında, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Medicana ve Altekma-İstanbul Gençlik maçları oynanacak.

(Bursa/16.00/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

4- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabı 6. hafta erteleme maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Üsküdar Belediyespor'u konuk edecek.

(Bursa/17.00) (Fotoğraflı)

5- UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında, Celta Vigo-Freiburg, Real Betis-Braga, Nottingham Forest-Porto ve Aston Villa-Bologna müsabakaları oynanacak.

(Vigo/19.45/Sevilla/Nottingham/Birmingham/22.00)

6- UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında, AZ Alkmaar-Shakhtar, AEK-Rayo Vallecano, Fiorentina-Crystal Palace ve Strasbourg-Mainz müsabakaları yapılacak.

(Alkmaar/19.45/Atina/Floransa/Strazburg/22.00)

Emniyet okul saldırıları sonrası düğmeye bastı! 83 kişi için gözaltı kararı
Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...
Derbi öncesi Galatasaraylıları endişelendiren Osimhen gelişmesi
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı
