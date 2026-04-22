6 Nisan Gündemi: NATO Ziyareti, TBMM ve Ekonomik Veriler

22.04.2026 09:10
ANADOLU AJANSI

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dünya çocuklarını kabul edecek.

(TBMM/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2. Yaşlılık Şurası'na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a ziyarette bulunacak.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2. Yaşlılık Şurası'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

Yeni Yol Partisinin grup toplantısı yapılacak.

(TBMM/14.00/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 16. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali ve Bilim Esenler Açılış Töreni ile Motobike ve Eurobike İstanbul Fuarları açılış törenine katılacak.

(İstanbul/11.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kosova Başbakanı Albin Kurti tarafından kabul edilecek, Sanayi, Ticaret, Girişimcilik ve İnovasyon Bakanı Mimoza Kusari-Lila ile Türkiye-Kosova Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak, Kosova Topluluklar ve İşbirliğinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka ile bir araya gelecek.

(Priştine) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Sanayi Odası Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin tüketici güven endeksini, Ekim-Aralık 2025 dönemine yönelik hane halkı yurt içi turizm istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin finansal hizmetler güven endeksini, Para Politikası Kurulu toplantısında aldığı faiz kararını ve şubat ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(İstanbul/10.00/14.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ?Lübnan ve İsrail arasında geçici ateşkese varılmasının ardından gelişmeler ve yansımaları takip ediliyor.

(Beyrut/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2-? ?ABD-İran arasındaki geçici ateşkes süreci ve diplomatik girişimler ile uluslararası yansımaları izleniyor.

(Tahran/Washington/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3-? ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, BTK Avrupa Kupası final serisinde Beşiktaş GAİN ile Fransa'nın Cosea JL ekipleri arasında oynanacak ilk maçı izleyecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

2- Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final etabına, Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçıyla devam edilecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

3- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 25. hafta müsabakaları oynanacak. (Fotoğraflı)

4- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 3-4 etabı ilk maçında Halkbank, Spor Toto'yu konuk edecek.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

