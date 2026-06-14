Gündem: Hukuk Çalıştayı ve Spor Müsabakaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gündem: Hukuk Çalıştayı ve Spor Müsabakaları

14.06.2026 00:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Hukuk Vizyon Belgesi'ni açıklarken, A Milli Futbol Takımı Avustralya ile oynayacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Hukuk Vizyon Belgesi'nin açıklanacağı "İyilik İçin Adalet: Türk Hukuk Çalıştayı"na katılacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İş'te Yapay Zeka Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD-İran arasındaki ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington)

2- İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak.

Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izleyecek.

(Vancouver/07.00)

2- 2026 FIFA Dünya Kupası'na C Grubu'nda Brezilya-Fas ve Haiti-İskoçya, E Grubu'nda Almanya-Curaçao ile F Grubu'nda Hollanda-Japonya müsabakalarıyla devam edilecek.

(New York/01.00/Boston/04.00/Houston/20.00/Dallas/23.00)

3- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Kanada'nın ev sahipliğindeki 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) ilk etabında üçüncü maçını İtalya, dördüncü ve son karşılaşmasını ise Kanada ile yapacak.

(Ottawa/02.30/21.30)

4- Formula 1'de 2026 sezonunun yedinci ayağı İspanya Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Barselona/16.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı, Avustralya, Diplomasi, İYİ Parti, Politika, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gündem: Hukuk Çalıştayı ve Spor Müsabakaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polonya’da inşaat alanında kan donduran dehşet: 50 fetüs kalıntısı bulundu, eski doktor gözaltında Polonya'da inşaat alanında kan donduran dehşet: 50 fetüs kalıntısı bulundu, eski doktor gözaltında
Ege Üniversitesi’ndeki yolsuzluk operasyonunda, eski başhekim ve dekan tutuklandı Ege Üniversitesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda, eski başhekim ve dekan tutuklandı
Dzekolu Bosna Hersek’in galibiyet hayallerini eski Beşiktaşlı Larin yıktı Dzekolu Bosna Hersek'in galibiyet hayallerini eski Beşiktaşlı Larin yıktı
Güllü soruşturmasının Başsavcısına kritik görev Güllü soruşturmasının Başsavcısına kritik görev
Gaziantep’te 4.6 büyüklüğünde deprem Gaziantep'te 4.6 büyüklüğünde deprem
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı

00:11
Dünya Kupası ilk şakasını İsviçre’ye yaptı Yok böyle bir son
Dünya Kupası ilk şakasını İsviçre’ye yaptı! Yok böyle bir son
23:50
Fatih Terim YouTube kanalı açtı İlk sözleri merak konusu oldu
Fatih Terim YouTube kanalı açtı! İlk sözleri merak konusu oldu
23:22
Savaşı bitirecek anlaşma İran’ı karıştırdı: Muhafazakar vekiller ayaklandı, halk sokaklara döküldü
Savaşı bitirecek anlaşma İran'ı karıştırdı: Muhafazakar vekiller ayaklandı, halk sokaklara döküldü
21:56
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı: Pazartesi günü CHP’de hem atama hem de görevden alma operasyonu başlıyor
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı: Pazartesi günü CHP’de hem atama hem de görevden alma operasyonu başlıyor
21:40
Trump’ın “Yarın imzalıyoruz“ dediği tarihi anlaşmanın altından bambaşka bir neden çıktı
Trump’ın "Yarın imzalıyoruz" dediği tarihi anlaşmanın altından bambaşka bir neden çıktı
20:59
Suriye Lübnan’a müdahalede mi bulunacak Şara’dan iddialara net yanıt
Suriye Lübnan'a müdahalede mi bulunacak? Şara'dan iddialara net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 00:22:55. #.0.4#
SON DAKİKA: Gündem: Hukuk Çalıştayı ve Spor Müsabakaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.