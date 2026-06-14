Gündem: Hukuk Çalıştayı ve Spor Müsabakaları

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Hukuk Vizyon Belgesi'nin açıklanacağı "İyilik İçin Adalet: Türk Hukuk Çalıştayı"na katılacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İş'te Yapay Zeka Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD-İran arasındaki ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington)

2- İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak.

Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izleyecek.

(Vancouver/07.00)

2- 2026 FIFA Dünya Kupası'na C Grubu'nda Brezilya-Fas ve Haiti-İskoçya, E Grubu'nda Almanya-Curaçao ile F Grubu'nda Hollanda-Japonya müsabakalarıyla devam edilecek.

(New York/01.00/Boston/04.00/Houston/20.00/Dallas/23.00)

3- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Kanada'nın ev sahipliğindeki 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) ilk etabında üçüncü maçını İtalya, dördüncü ve son karşılaşmasını ise Kanada ile yapacak.

(Ottawa/02.30/21.30)

4- Formula 1'de 2026 sezonunun yedinci ayağı İspanya Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Barselona/16.00)

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