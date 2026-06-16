Anka Haber Ajansı 16 Haziran Salı Gündemi - Son Dakika
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Anka Haber Ajansı 16 Haziran Salı Gündemi

16.06.2026 09:02  Güncelleme: 10:26
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 414 sanıklı dava ve Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütü davasına devam edilecek. TÜİK, nisan ayı ciro ve ticaret satış hacim verilerini açıklayacak. TBMM'de MHP ve DEM Parti grup toplantıları yapılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya'ya gidecek.

10.00 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 414 sanıklı davanın duruşmasına, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No'lu salonda devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı "çıkar amaçlı suç örgütü" iddiasıyla açılan 200 sanıklı davanın duruşması, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki yeni duruşma salonunda görülmeye devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - TÜİK, nisan ayı ciro ve ticaret satış hacim, mayıs ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksleri ile motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak. (İSTANBUL)

10.45 - 12.45 - TBMM'de MHP ve DEM Parti grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İçerenköy Meydanı, Yüzüncü Yıl Atatürk Müzesi ve Kütüphanesi açılış törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.30 - Genç Sağlık Sendikası Yönetim Kurulu, paydaş sendika temsilcileri ve atanamayan sağlık çalışanları üyeleri, Sağlık Bakanlığı önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, TTB Genel Merkezi'nde, 26-28 Haziran'da yapılacak TTB 78. Büyük Kongre için Merkez Konseyi Başkanlığına adaylığını açıklayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.30 - İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri bileşenleri, İzmir Barosu başkanı ve yönetimi hakkında soruşturma başlatılmasına ilişkin baro binasında basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

15.00 - TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

15.30 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Sayıştay Başkanlığı seçimi gündemiyle toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'ya ziyarette bulunacak. (MOSKOVA)

22.00- 2026 FIFA Dünya Kupası, I Grubu'nda Fransa-Senegal maçıyla devam edecek. (NEW YORK)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 16 Haziran Salı Gündemi - Son Dakika

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