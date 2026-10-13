GÜNDEM ÖZETİ / 13 Ekim 2026

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Petra Bayr ile görüşecek.

(TBMM/12.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, DESU Üretim Tesisi Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.30)

3 - Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/11.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dikmen Hakimevi'nde düzenlenecek "Hukuki Süreçlerde Danışmanlık Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması Çalıştayı"na iştirak edecek.

(Ankara/13.30)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hukuki Süreçlerde Aile Danışmanlığı Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması Çalıştayı'na katılacak.

(Ankara/13.30)

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mevsimlik Tarım İşçiliği İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, basın toplantısı düzenleyecek, partisinin üç kademe ilçe teşkilatları toplantısının ardından Valiliği ve partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, "Dernek, STK ve Kanaat Önderleri ile Geçmiş Dönem İl Başkanları ve Milletvekilleri İstişare Toplantısı"na katılacak, Kore gazisi ve şehit ailesine ziyarette bulunacak.

(Tekirdağ/11.00-18.15)

5- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşecek.

MHP, DEM Parti ve CHP TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/10.45/12.45/13.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bilkent Cyberpark Ulus Girişim Ofisi Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/13.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Avrupa Birliği 3. Yüksek Düzeyli Ticaret Diyalog Toplantısı'na iştirak edecek.

(Brüksel)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı dış ticaret endekslerini, kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırılarının ardından bölgedeki gelişmeler ve saldırıların uluslararası yansımaları izleniyor.

(Riyad/Ankara/İstanbul)

2-? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

3- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Pamukkale Hierapolis Antik Kenti'nde düzenlenecek 17. İtalyan Arkeoloji Misyonları Sempozyumu'na katılacak.

(Denizli/21.00)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, MEB Şura Salonu'nda düzenlenecek "TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması Ödül Töreni"ne katılacak.

(Ankara/19.00)

2- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Yıldız Teknik Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/14.30)

SPOR

1- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanya ekibi Barcelona'yı ağırlayacak.

(İstanbul/22.00)

2- Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarını FB Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve Birmingham'a gidecek.

(İstanbul/11.00)

3- Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Aston Villa ile deplasmanda yapacakları karşılaşma öncesi müsabakanın oynanacağı Villa Park'ta basın toplantısı düzenleyecek.

(Birmingham/20.15)

4- UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Aston Villa'nın teknik direktörü Unai Emery ile bir oyuncusu, kulüp tesislerinde basın toplantısı gerçekleştirecek. İngiliz ekibi son idmanını da burada yapacak.

(Birmingham/13.00/15.00)

5- Trendyol 1. Lig'in 10. haftası; Bandırmaspor-Ekenler Beton Sivasspor, SMS Grup Sarıyer-Bodrum FK ve Orfa Yapı Pendikspor-Artı Değer Vanspor FK müsabakalarıyla başlayacak.

(Balıkesir/14.30/İstanbul/17.00/20.00)

6- UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası elemeleri play-off turu rövanş maçında Türkiye, deplasmanda Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

(Domzale/18.00)

7- Basketbol Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Fenerbahçe, Litvanya'nın Zalgiris takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

8- BKT Avrupa Kupası'nın üçüncü haftasında Bahçeşehir Koleji, İspanya'nın Kids&Us Manresa takımını ağırlayacak.

(İstanbul/19.00)

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