GÜNDEM ÖZETİ / 22 Eylül 2026

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna hitap edecek, eşi Emine Erdoğan ile ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump tarafından devlet başkanları ve eşleri onuruna verilen davete katılacak.

(New York)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu'na başkanlık edecek.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sırbistan Kadın-Erkek Eşitliği, Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi ile Kadınların Ekonomik ve Siyasi Güçlenmesinden Sorumlu Bakanı Tatjana Macura ve YouTube/Google Kamu İlişkileri ve Kamu Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Leslie Miller ile ayrı ayrı görüşecek.

(New York)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Maçka Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Hacı Turgut Aydın İlkokulu, Ortaokulu ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Pansiyonu Açılış Töreni'ne katılacak, Gümüşhane Valiliğine ziyarette bulunacak, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, AK Parti İl Başkanlığı, Gümüşhane Belediye Başkanlığı ile MHP İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Trabzon/09.45/10.30/Gümüşhane/13.00/13.30/15.00/15.30/17.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek.

(Muş/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı tüketici güven endeksi verilerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli katılım haftası, liderlerin Genel Kurul hitaplarıyla başlayacak.

(New York)

2-? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

3- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Cimnastik Federasyonu Cimnastik Salonu ve Federasyon binasının açılış törenine katılacak, 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin-Beşiktaş maçını izleyecek.

(Ankara/15.00/İstanbul/20.00)

2- Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakası, Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş arasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

(İstanbul/20.00)

3- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarına Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı idmanla devam edecek.

(İstanbul/17.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.