GÜNDEM ÖZETİ / 26 Eylül 2026

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TÜRKONFED 27. İş Dünyası Zirvesi'ne katılacak, AK Parti Elazığ İl Başkanlığını ziyaret edecek, teşkilatla buluşacak.

(Elazığ/09.30/11.05)

2- Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziemir İlçe Başkanlığı, Bornova İlçe Başkanlığı ve Yunusemre İlçe Başkanlığı ön seçimlerine katılacak.

(İzmir/12.00/13.30/Manisa/15.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AileFest Açılış Programı ile Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesinden Faydalanan Çiftlerle Buluşma Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/12.30/Ankara/18.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Bolu/10.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenecek Siyaset Akademisi'nin açılışına iştirak edecek.

(Ankara/13.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Van programı kapsamında basın toplantısı düzenleyecek, şehit ailesi ve esnaf ziyaretinde bulunacak, STK temsilcileriyle görüşecek, Türkiye Yüzyılı Kardeşlik Konseri'ne katılacak.

(Van/11.00/13.30/14.30/18.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, IBF Kongresi ile 21. MÜSİAD Uluslararası Fuarı'na ve kapanış programına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu oturumu liderlerin katılımıyla devam edecek.

(New York)

2-? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

3- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki yedinci maçında Ukrayna'ya Macaristan'da konuk olacak.

(Miskolc/19.00)

2- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde İtalya'yı konuk edeceği 1. Grup ikinci maçının hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı idmanla başlayacak.

(İstanbul/17.00)

3- Nesine 2. Lig'in 4. haftası, gruplarda oynanacak 4 maçla başlayacak.

4- Nesine 3. Lig'in 4. haftası, gruplarda yapılacak 7 müsabakayla başlayacak.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasına, Türk Telekom-Karşıyaka, Aliağa Petkimspor-Yukatel Denizli Basket ve Galatasaray MCT Technic-Çayırova Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/13.00/İzmir/15.30/İstanbul/18.00)

6- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonu ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Fenerbahçe Tarfin-Emlak Konut, OGM Ormanspor-İstanbul Gençlikspor ve Turgutlu Belediyespor-Nesibe Aydın Okulları maçları oynanacak.

(İstanbul/14.00/Ankara/16.00/Manisa/18.00)

7- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 5. haftasında, Beşiktaş-Trabzon Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Gençlikspor-Güneysuspor, Giresunspor-Mihalıççık Belediyespor ve Göztepe Diyet Kapıma Gelsin-Spor Toto müsabakaları yapılacak.

(İstanbul/15.00/17.00/Giresun/15.00/İzmir/17.00)

8- Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası organizasyonu, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek.

(İstanbul/13.00)

9- Formula 1'de 2026 sezonunun on yedinci ayağı Azerbaycan Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Bakü/14.00)

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