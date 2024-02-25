GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

GÜNDEM ÖZETİNE

GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana İstasyon Meydanı'nda düzenlenecek mitingine katılacak.

25.02.2024 01:13  Güncelleme: 01:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana İstasyon Meydanı'nda düzenlenecek mitingine katılacak.

(Adana/14.00)

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Adana, Adana, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 03:55:46. #1.11#
SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement