Gündem: Siyasi Ziyaretler ve Ekonomi Gelişmeleri - Son Dakika
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Gündem: Siyasi Ziyaretler ve Ekonomi Gelişmeleri

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bakanların çeşitli ziyaretleri, ekonomi verileri açıklanacak.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Valiliği ziyaret edecek, Eskişehir Kalkınma Platformu Ekonomi İstişare Toplantısı'na katılacak.

(Eskişehir/13.30/14.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret edecek ve İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Burdur/11.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Moldova ziyareti kapsamında Gagavuzya Özerk Yeri'ni ziyaret ederek temaslarda bulunacak.

(Kişinev)

3- AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, MHP İl Başkanlığını ziyaret edecek, Menemen Belediyesi Kent Arşivi ve Müzesi Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(İzmir/11.00/12.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Valiliği, MHP ve AK Parti il başkanlıklarını ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle istişare toplantısı yapacak, NG Kütahya Seramik'e ziyarette bulunacak. Bolat, Bilecik'te de Valiliği, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını, Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Kütahya/09.00-13.30/Bilecik/14.30-17.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı tarımsal girdi fiyat ve temmuz ayı yurt dışı üretici fiyat endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlet tahvilinin ve kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2. çeyreğe ilişkin dış borç istatistikleri, haziran ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/10.00/14.30)

5- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyacak TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda başlayacak.

(Kocaeli/09.00)

SPOR

1- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Litvanya'nın Kauno Zalgiris takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.00)

2- Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk edecek.

(Trabzon/20.00)

3- A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2026 Dünya Kupası öncesi medya buluşması, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00)

4- Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, Orfa Yapı ile olan isim sponsorluğu anlaşmasını ve kadrosuna kattığı yeni transferleri, Via Port Crowne Plaza'da düzenleyeceği imza töreniyle tanıtacak.

(İstanbul/14.00)

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Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Diplomasi, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

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