Gündemdeki Önemli Etkinlikler - Son Dakika
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Gündemdeki Önemli Etkinlikler

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TBMM Başkanı Kurtulmuş ve diğer yetkililer çeşitli programlara katılacak. Spor ve diplomasi gelişmeleri takip ediliyor.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosphorus Diplomasi Forumu'26 ile Milli İrade Buluşması programlarına katılacak.

(İstanbul/15.00/18.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Macaristan'da düzenlenen Büyük Hun-Türk Kurultayı'nın resmi açılış töreninde hitapta bulunacak.

(Bugac)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı buğday hasadına katılacak.

(Karabük/13.00)???????

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la müzakerelerin yeniden başladığını açıklamasının ardından taraflar arasındaki görüşmelere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen "Mahallenin Yıldızları-3" yaz spor okulları organizasyonunun Mahmutbey Stadı'ndaki kapanış programına katılacak.

(İstanbul/18.00)

2- Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu ilk haftasına; Konyaspor-Çaykur Rizespor, Kasımpaşa-Trabzonspor, Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor ve Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/İstanbul/19.00/Gaziantep/Ankara/21.30)

3- Trendyol 1. Lig'in ikinci haftası, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Eminevim Ümraniyespor, İstanbulspor-Bodrum FK, Manisa FK-Vanspor FK ve Bursaspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçlarıyla sürecek.

(İstanbul/19.00/19.00/Manisa/Bursa/21.30)

4- A Milli Kadın Basketbol Takımı, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Portekiz ile Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde özel karşılaşma yapacak.

(İstanbul/19.00)

5- FIBA Kadınlar 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na Romanya'da devam edilecek. Türkiye, B Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya ile karşılaşacak.

(Mioveni/18.00)

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Kaynak: AA

Diplomasi, Ekonomi, Finans, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gündemdeki Önemli Etkinlikler - Son Dakika

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