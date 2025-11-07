Gündemdeki Önemli Toplantılar ve Etkinlikler - Son Dakika
Gündemdeki Önemli Toplantılar ve Etkinlikler

07.11.2025 09:00
TBMM'de enerji bütçesi görüşmeleri, TÜİK'in enerji tüketim ve yatırım verileri açıklaması, Merkez Bankası'nın enflasyon raporu, CHP'nin motokuryeler buluşması ve daha birçok önemli olay bugün gerçekleşecek.

10.00 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2026 yılı bütçesi görüşülecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ANKARA)

10.00 - TÜİK, 2024 yılına ilişkin hizmet-ticaret sektörü nihai enerji tüketim istatistikleri ile finansal yatırım araçlarının ekim ayı reel getiri oranlarını açıklayacak. (ANKARA)

10.30 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın 4. enflasyon raporunu açıklayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

11.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek "Emeğin Türkiye'si Motokuryeler Buluşması" programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

11.00 - 19 Mart operasyonları mağdurları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı, on ikinci buluşmasını Saraçhane Parkı'nda yapacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan ve  Ekrem İmamoğlu'nun eşi ve sivil toplum gönüllüsü Dilek Kaya İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilecek buluşmada, tutuklu yakınlarının ortak mesajı kamuoyu ile paylaşılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.30- DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, güncel gelişmeler ve MYK gündemine ilişkin Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

15.15 - 17.30- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, depremden etkilenen Sındırgı ilçesinde incelemelerde bulunacak, İvrindi Belediyesi'ni ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - BALIKESİR)

17.30 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kültürpark Lozan Kapısı Girişinde düzenlenecek 2. Balkon ve Bahçe Bitkileri Festivali'nin açılış törenine ev sahipliği yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ile görüşecek. (ANKARA)

20.00- Trendyol Süper Lig'in 12. haftası, Gençlerbirliği-RAMS Başakşehir karşılaşmasıyla başlayacak. (ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

