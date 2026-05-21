Gündemdeki Önemli Toplantılar ve Etkinlikler

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "II. Sezai Karakoç Sempozyumu"na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Medeniyet Teknopark Üsküdar Yerleşkesi açılış törenine iştirak edecek.

(İstanbul/14.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, UR-GE ve Sorumluluk/Responsible Zirve Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/09.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Başmüdürler Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/12.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini, 2025 yılı doğum istatistiklerini ve bu yıla ilişkin bitkisel üretim birinci tahminini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin finansal hizmetler güven endeksini yayımlayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç'te düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Helsingborg)

2- ABD-İran arasındaki ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington)

3- ??İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs)

4- ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 8. Etnospor Kültür Festivali açılış programına ve Sıfır Atık Vakfı ile bakanlık arasında ortak projeler yürütülmesine yönelik işbirliği imza törenine katılacak.

(İstanbul/11.00/17.30)

2- Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde başlayacak.

(İstanbul/11.00)

3- Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanacak 64. Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası öncesinde ortak basın toplantısı düzenlenecek.

(Antalya/19.00)

